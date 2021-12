LIVE Curling Italia-Danimarca 6-5 | Preolimpico 2021 in DIRETTA | gli azzurri vincono all’extra end e restano a punteggio pieno

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Finlandia 9-5 Preolimpico 2021 in DIRETTA: vittoria pesantissima degli azzurri! - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Finlandia 4-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: azzurri di mano nel sesto end serve l’allungo! -… - zazoomblog : LIVE Curling Preolimpico 2021 in DIRETTA: l’Italia sfida la Finlandia e la Danimarca! - #Curling #Preolimpico… - infoitsport : LIVE Italia-Giappone 6-11 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: inizia con una sconfitta il cammino delle a… - infoitsport : LIVE Italia-Lettonia 4-8, Preolimpico curling in DIRETTA: le lettoni vincono il nono end -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Curling

OA Sport

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella seconda giornata del Preolimpico di2021 . A Leeuwarden (Paesi Bassi) ci sono in palio gli ultimi pass per i Giochi ...Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella seconda giornata del Preolimpico di2021 . A Leeuwarden (Paesi Bassi) ci sono in palio gli ultimi pass per i Giochi ...Curling fans are going to have to buck up. • Dutch sex toy website EasyToys sponsors the Olympic Qualifying Event series in Leeuwarden, Netherlands. • A pile of broadcasters who own the rights (as ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.47: Grazie per averci seguito, la nostra diretta si chiude qui. Buonanotte 23.46: Terza vittoria consecutiva non senza pathos e complicazioni per gli azzur ...