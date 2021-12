LIVE Curling Italia-Danimarca 2-3, Preolimpico 2021 in DIRETTA: tre punti dei danesi nel terzo end (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.10: Ripresa la partita. E le notizie non sono buone. Tre punti per i danesi nel quinto end e dunque la Danimarca è avanti 3-2 20.10: Partita sospesa per problemi di ghiaccio 19.59: La Danimarca non trova sbocchi nel quarto end e sceglie di tenere la mano. Azzurri sempre avanti 2-0 19.40: Arrivano i due punti per l’Italia che, con pazienza, ha costruito le condizioni per mettere a segno il doppio punto e ha centrato l’obiettivo. Italia-Danimarca 2-0 dopo tre end, mano ai danesi 19.35: I risultati dagli altri campi dopo due end: Repubblica Ceca-Finlandia 2-1, Norvegia-Giappone 0-0, Germania-Olanda 0-1 19.28: Non si sblocca il punteggio: altra scelta degli ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.10: Ripresa la partita. E le notizie non sono buone. Treper inel quinto end e dunque laè avanti 3-2 20.10: Partita sospesa per problemi di ghiaccio 19.59: Lanon trova sbocchi nel quarto end e sceglie di tenere la mano. Azzurri sempre avanti 2-0 19.40: Arrivano i dueper l’che, con pazienza, ha costruito le condizioni per mettere a segno il doppio punto e ha centrato l’obiettivo.2-0 dopo tre end, mano ai19.35: I risultati dagli altri campi dopo due end: Repubblica Ceca-Finlandia 2-1, Norvegia-Giappone 0-0, Germania-Olanda 0-1 19.28: Non si sblocca il punteggio: altra scelta degli ...

