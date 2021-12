LIVE – Cremona-Virtus Bologna 65-78, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 12 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Vanoli basket Cremona-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Reduce da quattro sconfitte consecutive, la formazione di coach Galbiati se la vedranno con la seconda forza del campionato, reduce dall’emozionante vittoria in Eurocup contro Ljubljana. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Latestuale di VanoliSegafredo, sfida valida per l’undicesima giornata dellaA1di. Reduce da quattro sconfitte consecutive, la formazione di coach Galbiati se la vedranno con la seconda forza del campionato, reduce dall’emozionante vittoria in Eurocup contro Ljubljana. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna 9-15 Serie A basket in DIRETTA: +6 Segafredo in avvio! - #Cremona-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna 15-22 Serie A basket in DIRETTA: +7 Segafredoal termine del primo quarto! - #Cremona-V… - Virtusbo : ?? LIVE dal PalaRadi di Cremona Quintetto #Virtus: Pajola, Teodosic, Weems, Alibegovic, Jaiteh Cremona-Virtus Segaf… - zazoomblog : LIVE Cremona-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Cremona-Virtus #Bologna… - infoitsport : SERIE B LIVE! Il Crotone perde a Cremona: Pecchia vola al quarto posto -