LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 0-2 volley, Mondiale per club in DIRETTA: sprint finale dei brasiliani nel secondo set, 0-2 (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Ace di Rodriguinho, decisivo nel finale del set e i verde-oro sono avanti 2-0 22-24 Errore al servizio Lucarelli 22-23 La parallela di Rodriguinho è out 21-23 Primo tempo Isac 21-22 Mano out di Garca da seconda linea 20-22 Mano out di Rodriguinho, occasione persa per la Lube 20-21 La parallela di Lucarelli da zona 4 19-21 Errore al servizio Civitanova 19-20 Errore al servizio Wallace 18-20 Il muro di Otavio 18-19 Errore al servizio Garcia 18-18 Aceeeeeeeeeeeeeee Garciaaaaaaaaaaaaaaa 17-18 Mano out Garcia da zona 2 16-18 Primo tempo Isac 14-17 Vincente Garcia da zona 2 13-17 Mano out di Rodriguinho da zona 2 15-16 L’attacco di Lucarelli contro il muro a uno 14-16 errore al servizio Civitanova 14-15 La diagonale di Lucarelli da zona 4 13-15 Errore al ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-25 Ace di Rodriguinho, decisivo neldel set e i verde-oro sono avanti 2-0 22-24 Errore al servizio Lucarelli 22-23 La parallela di Rodriguinho è out 21-23 Primo tempo Isac 21-22 Mano out di Garca da seconda linea 20-22 Mano out di Rodriguinho, occasione persa per la Lube 20-21 La parallela di Lucarelli da zona 4 19-21 Errore al servizio19-20 Errore al servizio Wallace 18-20 Il muro di Otavio 18-19 Errore al servizio Garcia 18-18 Aceeeeeeeeeeeeeee Garciaaaaaaaaaaaaaaa 17-18 Mano out Garcia da zona 2 16-18 Primo tempo Isac 14-17 Vincente Garcia da zona 2 13-17 Mano out di Rodriguinho da zona 2 15-16 L’attacco di Lucarelli contro il muro a uno 14-16 errore al servizio14-15 La diagonale di Lucarelli da zona 4 13-15 Errore al ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 0-1 volley Mondiale per club in DIRETTA: brasiliani devastanti nel finale del primo s… - sportface2016 : #volley #Betim2021 #ClubWorldChamps 2021, segui la diretta della finalissima Lube #Civitanova-Sada Cruzeiro: gli a… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #MondialeperClub Terzo posto per #Trentino, che nella finale di consolazione annichilisce i… - infoitsport : LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro volley, Mondiale per club in DIRETTA: la finale per il titolo iridato! - zazoomblog : LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro volley Mondiale per club in DIRETTA: la finale per il titolo iridato! - #Civitanova-… -