LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 0-2 volley, Mondiale per club in DIRETTA: brasiliani in fuga anche nel terzo set, 8-12 (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-16 Errore al servizio Civitanova 13-15 Primo tempo Simon 12-15 Mano out sul primo tempo Isac 12-14 Errore al servizio Sada 11-14 Errore al servizio Civitanova 10-13: Primo tempo Garcia 10-12 La diagonale sulla riga di Lucarelli da zona 4 9-12 Errore al servizio Civitanova 8-11 Ace Lopez 8-10 Vincente Lopez da zona 4 8-9 Vincente Yant da zona 4 7-9 Primo tempo di Otavio a chiudere un’azione lunga 7-8 Errore al servizio Sada 6-7 Il lungolinea di Yant da zona 4 5-7 Muro di Isac su Yant 5-6 Garcia vincente in diagonale 4-6 Wallace vincente da zona 2 4-5 Errore al servizio Civitanova 4-4 Errore al servizio Sada 3-4 L’attacco di Rodriguinho, non riesce la miracolosa difesa alla Lube 3-3 La pipe di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-16 Errore al servizio13-15 Primo tempo Simon 12-15 Mano out sul primo tempo Isac 12-14 Errore al servizio11-14 Errore al servizio10-13: Primo tempo Garcia 10-12 La diagonale sulla riga di Lucarelli da zona 4 9-12 Errore al servizio8-11 Ace Lopez 8-10 Vincente Lopez da zona 4 8-9 Vincente Yant da zona 4 7-9 Primo tempo di Otavio a chiudere un’azione lunga 7-8 Errore al servizio6-7 Il lungolinea di Yant da zona 4 5-7 Muro di Isac su Yant 5-6 Garcia vincente in diagonale 4-6 Wallace vincente da zona 2 4-5 Errore al servizio4-4 Errore al servizio3-4 L’attacco di Rodriguinho, non riesce la miracolosa difesa alla Lube 3-3 La pipe di ...

