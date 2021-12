LIVE Biathlon, Staffetta uomini Hochfilzen in DIRETTA: ottima prima frazione di Bormolini, Italia settima (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SCRITTA Giro 4/12 lo svedese Ponsiluoma prova a scappare. 3”9 di vantaggio sul tedesco Kuehn dopo 8,9 km. Terza la Norvegia a 14” dalla testa. Bene anche Giacomel sugli sci: settimo posto a 16”9. PRIMO CAMBIO – Bormolini dà il cambio a Giacomel in settima posizione. Grande frazione di Thomas! Ancora appaiate davanti Germania e Svezia, Norvegia a 10”9. Giro 3/13: Molto bene Bormolini sugli sci. L’azzurro sfrutta la scia del francese Fabien Claud e recupera una posizione (9°). Cambio di guardia davanti dopo 6,4 km: primo il tedesco Lesser, secondo lo svedese Femling. Perde invece tantissimo il norvegese Lagreid, finito a 10”4 dalla vetta. Giro 2/12: NOOOO, PECCATO! Sbaglia l’ultimo bersaglio Bormolini che poi usa una ricarica e riparte. 10ma posizione ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASCRITTA Giro 4/12 lo svedese Ponsiluoma prova a scappare. 3”9 di vantaggio sul tedesco Kuehn dopo 8,9 km. Terza la Norvegia a 14” dalla testa. Bene anche Giacomel sugli sci: settimo posto a 16”9. PRIMO CAMBIO –dà il cambio a Giacomel inposizione. Grandedi Thomas! Ancora appaiate davanti Germania e Svezia, Norvegia a 10”9. Giro 3/13: Molto benesugli sci. L’azzurro sfrutta la scia del francese Fabien Claud e recupera una posizione (9°). Cambio di guardia davanti dopo 6,4 km: primo il tedesco Lesser, secondo lo svedese Femling. Perde invece tantissimo il norvegese Lagreid, finito a 10”4 dalla vetta. Giro 2/12: NOOOO, PECCATO! Sbaglia l’ultimo bersaglioche poi usa una ricarica e riparte. 10ma posizione ...

