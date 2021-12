LIVE Biathlon, Staffetta uomini Hochfilzen in DIRETTA: Italia seconda dopo metà gara, ora tocca a Bionaz (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SCRITTA Giro 7/12: Questi i distacchi: Bionaz a 15”2, Bauer (Slovenia) a 23”8, Stefansson a 33”5. Giro 7/12: BUON POLIGONO DI Bionaz! 4/5 per lui e ultimo bersaglio coperto alla prima ricarica. La Norvegia se ne va grazie al 5/5 di Boe. Bene la Slovenia, Svezia e Francia in difficoltà. Giro 7/12: Si arriva al poligono a terra con la Norvegia prima, Svezia seconda e Italia terza. Giro 7/12: Ai 16,4 km sempre prima la Svezia con Stefansson, ma attenzione perché Johannes Boe è tornato sulla testa della corsa (+0.8). Terzo Bionaz a 4”3. Occhio anche al francese Jacquelin che ora sta recuperando terreno (+19.1). SECONDO CAMBIO – MAGNIFICA seconda FRAZIONE DI GIACOMEL! L’Italia cambia con 10”5 dalla vetta occupata dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASCRITTA Giro 7/12: Questi i distacchi:a 15”2, Bauer (Slovenia) a 23”8, Stefansson a 33”5. Giro 7/12: BUON POLIGONO DI! 4/5 per lui e ultimo bersaglio coperto alla prima ricarica. La Norvegia se ne va grazie al 5/5 di Boe. Bene la Slovenia, Svezia e Francia in difficoltà. Giro 7/12: Si arriva al poligono a terra con la Norvegia prima, Sveziaterza. Giro 7/12: Ai 16,4 km sempre prima la Svezia con Stefansson, ma attenzione perché Johannes Boe è tornato sulla testa della corsa (+0.8). Terzoa 4”3. Occhio anche al francese Jacquelin che ora sta recuperando terreno (+19.1). SECONDO CAMBIO – MAGNIFICAFRAZIONE DI GIACOMEL! L’cambia con 10”5 dalla vetta occupata dalla ...

