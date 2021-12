LIVE Biathlon, Staffetta uomini Hochfilzen in DIRETTA: il quartetto dell’Italia può sorprendere (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SCRITTA Come seguire la Staffetta maschile in tv – La startlist della Staffetta – La presentazione della Staffetta Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×7,5 km maschile, prova valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. Sulle nevi di Hochfilzen (Austria) andrà in scena quest’oggi una gara che si preannuncia davvero intrigante e ricca di sorprese. Dopo la pursuit maschile di ieri, che ha visto ben tre francesi nelle prime quattro posizioni, saranno di diritto i transalpini i favoriti numero 1 per la vittoria finale. Subito dietro troviamo poi sicuramente la Norvegia e la Svezia, pronte a colpire in caso di giornata storta dei francesi. In casa Italia ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASCRITTA Come seguire lamaschile in tv – La startlist della– La presentazione dellaBuongiorno e benvenuti alladella4×7,5 km maschile, prova valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di2021-2022. Sulle nevi di(Austria) andrà in scena quest’oggi una gara che si preannuncia davvero intrigante e ricca di sorprese. Dopo la pursuit maschile di ieri, che ha visto ben tre francesi nelle prime quattro posizioni, saranno di diritto i transalpini i favoriti numero 1 per la vittoria finale. Subito dietro troviamo poi sicuramente la Norvegia e la Svezia, pronte a colpire in caso di giornata storta dei francesi. In casa Italia ...

Advertising

infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: trionfo tedesco con Kuehn! Azzurri precisi ma fuori dalla t… - infoitsport : LIVE Biathlon, 12,5 km pursuit Hochfilzen in DIRETTA: Fillon Maillet fuga per la vittoria. Hofer: che rimonta! - infoitsport : LIVE Biathlon, 12,5 km pursuit Hochfilzen in DIRETTA: Fillon Maillet firma la tripletta francese! Un buon Hofer è 1… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Hochfilzen in DIRETTA: Francia e Svezia in testa. L'Italia è decima, in pista Eleono… - _Sport_Calcio_ : STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE s… -