LIVE Biathlon, Inseguimento donne Hochfilzen in DIRETTA: vince la norvegese Roeiseland, lontane le italiane (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 Per Roeiseland si tratta della seconda vittoria stagionale. Secondo podio consecutivo invece per Hanna Sola dopo il primo posto della sprint di venerdì. 15.03 Zero errori anche per Comola e Vittozzi negli ultimi cinque bersagli. Le italiane chiudono la prova rispettivamente in 41ma e 42ma posizione. 15.00 Arriva Wierer. L’azzurra non ha commesso errori nell’ultimo poligono e termina la sua gara in 31ma posizione a 2’28”. 14.59 ROIESELAND CE LA FA! GRANDE RIMONTA DELLA norvegese! Seconda la bielorussa Hanna Sola a 4”1, terza Elvira Oeberg a 23”3. Appena fuori dal podio la bielorussa Alimbekava a 48”1 dalla vetta. 14.56 ATTENZIONE A ROIESELAND! La norvegese sta rientrando. 14.55 Dopo il quarto poligono è terza Elvira Oeberg, autrice di un ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.06 Persi tratta della seconda vittoria stagionale. Secondo podio consecutivo invece per Hanna Sola dopo il primo posto della sprint di venerdì. 15.03 Zero errori anche per Comola e Vittozzi negli ultimi cinque bersagli. Lechiudono la prova rispettivamente in 41ma e 42ma posizione. 15.00 Arriva Wierer. L’azzurra non ha commesso errori nell’ultimo poligono e termina la sua gara in 31ma posizione a 2’28”. 14.59 ROIESELAND CE LA FA! GRANDE RIMONTA DELLA! Seconda la bielorussa Hanna Sola a 4”1, terza Elvira Oeberg a 23”3. Appena fuori dal podio la bielorussa Alimbekava a 48”1 dalla vetta. 14.56 ATTENZIONE A ROIESELAND! Lasta rientrando. 14.55 Dopo il quarto poligono è terza Elvira Oeberg, autrice di un ...

