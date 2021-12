LIVE Biathlon, Inseguimento donne Hochfilzen in DIRETTA: la bielorussa Sola in testa, lontane le azzurre (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52: Due errori in piedi per Wierer che scende in 34ma posizione. Due errori anche per Comola (45ma), mentre trova lo zero Vittozzi (50ma). 14.51: 5/5 per la svedese Oeberg che è ora distante 53” dalla vetta. 14.50 Bene Alimbekava con un altro zero. Un errore per Roeiseland che comunque è insieme alla bielorussa. Le due inseguitrici hanno un ritardo di 36” da Sola. 14.49 Due errori per la bielorussa! Attenzione ora a Roeiseland e ad Alimbekava. 14.48: Arriva al primo poligono in piedi Sola. 14.47: Esce ora Vittozzi. 55ma l’azzurra. 14.46: Bene Comola con un bel 5/5. L’azzurra è 37ma. 14.45: Zero errori per Wierer che esce dal poligono in 23ma posizione a 2’46” dalla vetta. Ancora malissimo Vittozzi con altri tre errori. 14.44: 5/5 anche per ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52: Due errori in piedi per Wierer che scende in 34ma posizione. Due errori anche per Comola (45ma), mentre trova lo zero Vittozzi (50ma). 14.51: 5/5 per la svedese Oeberg che è ora distante 53” dalla vetta. 14.50 Bene Alimbekava con un altro zero. Un errore per Roeiseland che comunque è insieme alla. Le due inseguitrici hanno un ritardo di 36” da. 14.49 Due errori per la! Attenzione ora a Roeiseland e ad Alimbekava. 14.48: Arriva al primo poligono in piedi. 14.47: Esce ora Vittozzi. 55ma l’azzurra. 14.46: Bene Comola con un bel 5/5. L’azzurra è 37ma. 14.45: Zero errori per Wierer che esce dal poligono in 23ma posizione a 2’46” dalla vetta. Ancora malissimo Vittozzi con altri tre errori. 14.44: 5/5 anche per ...

