LIVE Atletica, Europei cross 2021 in DIRETTA: l’Italia si affida a Crippa, c’è Ingebrigtsen (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di cross (corsa campestre). Sui sui pratoni dello Sport Ireland Campus di Dublino (Irlanda) vanno in scena le ultime due gare di questa intensa rassegna continentale, ovvero le due prove riservate ai seniores. Alle ore 14.13 toccherà agli uomini sulla distanza dei 10.000 metri, alle ore 14.53 toccherà alle donne sugli 8.000 metri. l’Italia vuole sognare in grande con Yeman Crippa, che ha tutti i mezzi per provare a salire nuovamente sul podio dopo l’argento conquistato due anni fa a Lisbona (bronzo al traguardo, poi promosso in seguito alla squalifica dello svedese Robel Fsiha). Il primatista italiano di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle gare Buongiorno e benvenuti alladeglidi(corsa campestre). Sui sui pratoni dello Sport Ireland Campus di Dublino (Irlanda) vanno in scena le ultime due gare di questa intensa rassegna continentale, ovvero le due prove riservate ai seniores. Alle ore 14.13 toccherà agli uomini sulla distanza dei 10.000 metri, alle ore 14.53 toccherà alle donne sugli 8.000 metri.vuole sognare in grande con Yeman, che ha tutti i mezzi per provare a salire nuovamente sul podio dopo l’argento conquistato due anni fa a Lisbona (bronzo al traguardo, poi promosso in seguito alla squalifica dello svedese Robel Fsiha). Il primatista italiano di ...

