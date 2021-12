Lille vs Lione: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Due giganti del calcio francese che languono a metà classifica si incontrano oggi, domenica 12 dicembre, all’ora di pranzo allo Stade Pierre-Mauroy, mentre il Lille ospita il Lione. I campioni in carica occupano attualmente l’11° posto in classifica, un posto e un punto in più rispetto ai loro avversari sanzionati di recente, che hanno una partita in mano. Il calcio di inizio di Lille vs Lione è previsto alle 13 Prepartita Lille vs Lione: a che punto sono le due squadre? Lille Tra le sue lotte per replicare i successi del suo predecessore Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec sembrava preparare la sua squadra per una rapida uscita dalla Champions League, ma il Lille ha cambiato stile nelle ultime settimane. Il viaggio verso un Wolfsburg ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021) Due giganti del calcio francese che languono a metà classifica si incontrano oggi, domenica 12 dicembre, all’ora di pranzo allo Stade Pierre-Mauroy, mentre ilospita il. I campioni in carica occupano attualmente l’11° posto in classifica, un posto e un punto in più rispetto ai loro avversari sanzionati di recente, che hanno una partita in mano. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Tra le sue lotte per replicare i successi del suo predecessore Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec sembrava preparare la sua squadra per una rapida uscita dalla Champions League, ma ilha cambiato stile nelle ultime settimane. Il viaggio verso un Wolfsburg ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Lille Vs #Lione è una partita valida per la diciottesima giornata della Ligue 1 che si giocherà domani… - zazoomblog : Lille-Lione (domenica 12 dicembre ore 13): formazioni quote pronostici - #Lille-Lione #(domenica #dicembre - infobetting : Lille-Lione (domenica 12 dicembre, ore 13): formazioni, quote, pronostici - sportnotizie24 : #Lille-#Lione, le probabili formazioni: sfida per tornare in lotta per l'Europa - FulvioDelmiglio : A 4 giorni dal sorteggio scopriamo l'acqua calda a dirci che è meglio beccare il Lille del Bayern, però se mai dove… -