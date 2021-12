Liga, vittorie per Siviglia e Valencia (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Siviglia vince in trasferta contro l’Athletic Bilbao per 1-0 nella gara valida per la 17/ma giornata della Liga. Decisiva la rete di Delaney con cui i biancorossi restano saldamente secondi in classifica con 34 punti, Vittoria del Valencia che supera in casa l’Elche per 2-1 il Siviglia posizionandosi al settimo posto. A segno Guedes, pareggio di Boye e rete decisiva di Piccini all’86’. Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilvince in trasferta contro l’Athletic Bilbao per 1-0 nella gara valida per la 17/ma giornata della. Decisiva la rete di Delaney con cui i biancorossi restano saldamente secondi in classifica con 34 punti, Vittoria delche supera in casa l’Elche per 2-1 ilposizionandosi al settimo posto. A segno Guedes, pareggio di Boye e rete decisiva di Piccini all’86’.

Advertising

DaniloServadei : Il Celta Vigo gioca stasera in casa del Maiorca dove non vince da 18 anni e lo farà senza Iago Aspas. Senza El Diez… - BasketMagazine : New post: ABA LIGA: Vittorie per Stella Rossa e Partizan, Zadar sorprende il Cedevita Olimpja Lubiana… -