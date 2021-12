Liga, Villarreal supera il Rayo Vallecano 2-0 (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Villarreal si rialza dopo due sconfitte di fila in campionato battendo 2-0 il Rayo Vallecano nella gara valida per la 17/a giornata della Liga. Succede tutto nel primo tempo. A segno Mandi al 32? e Gerard Moreno su rigore al 36?. Il Sottomarino giallo sale così a 19 punti, mentre il Rayo rimane fermo a 27. Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilsi rialza dopo due sconfitte di fila in campionato battendo 2-0 ilnella gara valida per la 17/a giornata della. Succede tutto nel primo tempo. A segno Mandi al 32? e Gerard Moreno su rigore al 36?. Il Sottomarino giallo sale così a 19 punti, mentre ilrimane fermo a 27.

