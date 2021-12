Advertising

sportli26181512 : Liga, il Villarreal torna a vincere. Rayo Vallecano ko: L'undici di Emery si impone per 2-0 grazie alle reti realiz… - tcm24com : Torna al successo il Villarreal; battuto il Vallecano 2-0 #Villarreal #Vallecano #Liga - elbernabeucom : ? FINAL | @VillarrealCF 2-0 @RayoVallecano #LaLiga ? 32' MANDI, 36' GERARD MORENO - podium_EE : ? FINAL | @VillarrealCF 2-0 @RayoVallecano #LaLiga ? 32' MANDI, 36' GERARD MORENO - elbernabeucom : ? DESCANSO | @VillarrealCF 2-0 @RayoVallecano #LaLiga ? 32' MANDI, 36' GERARD MORENO -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Villarreal

(SPAGNA) - Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League contro l'Atalanta ilbatte anche il Rayo Vallecano, 2 - 0, nella diciassettesima giornata di. Dopo due sconfitte di fila l'undici guidato da Emery torna a vincere nella massima serie spagnola e sale in ...... ieri, di Siviglia, Valencia ed Espanyol, alle 14 riparte la diciassettesima giornata di. In attesa del derby di Madrid di questa sera, i primi a scendere in campo sono il, reduce ...Si gioca oggi domenica 12 dicembre alle ore 14:00 Villareal-Rayo Vallecano, gara della diciassettesima giornata del campionato spagnolo ...Villarreal-Rayo Vallecano, partita della diciassettesima giornata della Liga: probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...