Liga 2021 2022 | altro stop per il Barcellona | fermato sul 2-2 dall’Osasuna

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nel match valevole per la diciassettesima giornata di, ilnon va oltre il 2-2 sul campo dell’Osasuna. Blaugrana avanti al 12? con Nico ma riacciuffati dopo appena 2? da Garcia. Le squadre vanno a riposo sull’1-1, ma dopo appena 4 minuti dal ritorno in campo, gli uomini di Xavi si riportano avanti. Il merito è di Ezzalzouli, che realizza il primo gol in carriera inma anche con la maglia del, esattamente come Nico. Il cronometro scorre ed il punteggio non cambia, ma quando il Barça inizia ad intravedere il successo all’orizzonte, i padroni di casa impattano sul 2-2. A 4? dal 90?, Avila batte Ter Stegen e spegne i sogni di vittoria degli avversari. Un risultato per certi versi positivo per il, reduce dalle amare ...

Advertising

Eurosport_IT : Finisce 2-2 tra Barcellona e Osasuna. A segno Nico Gonzalez, David Garcia, Abde e Avila. La squadra di Xavi si posi… - Luxgraph : Liga, il Barcellona frena ancora. Solo un pari con l'Osasuna - sportface2016 : #Liga: altro stop per il #Barcellona, fermato sul 2-2 dall’#Osasuna - antoteven : Il derby basco va alla squadra di Spahija. - rick_orso : Il derby basco va alla squadra di Spahija. -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021

Sportface.it

Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Atletico Madrid , match valido per la 17esima giornata della/2022 . Tutto pronto per l'attesissimo derby della capitale. La squadra di Ancelotti è prima in classifica a quota 39 punti, dieci in più rispetto ai colchoneros attualmente quarti. ...Classe 1995, l'originario di Rosario è un titolare della squadra campione di Spagna in carica con finora 15 presenze nellae 4 reti messe a segno oltre a 4 assist forniti ai suoi compagni di ...Nel match valevole per la diciassettesima giornata di Liga 2021/2022, il Barcellona non va oltre il 2-2 sul campo dell'Osasuna.Il video con gli highlights e i gol di Osasuna-Barcellona 2-2, match valido per la Liga 2021/2022. Clamoroso pareggio per i blaugrana che si fanno rimontare due volte da una squadra decisamente più de ...