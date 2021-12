L’ex chiesa di San Rocco, storia di un edificio sconsacrato nel cuore di Città Alta (Di domenica 12 dicembre 2021) Bergamo. “E uscimmo a riveder le stelle”. Questo verso, tratto direttamente dalla Divina Commedia, ha campeggiato per mesi nelL’ex chiesa di San Rocco accompagnando il ritorno alla vita di migliaia di bergamaschi. La celebre citazione dell’ “Inferno” dantesco ha rappresentato però anche un’occasione per ricoprire antico edificio sacro, situato lungo il lato occidentale di Piazza Mercato delle Scarpe. Ricavata all’interno degli spazi del Tribunale dei Mercanti e della trecentesca “Fonte Seca”, la struttura vide la luce in occasione della peste del 1513 quando i cittadini orobici decisero di ringraziare con un ex-voto la Madonna per la protezione ricevuta. Ampliato nel corso del XVI secolo, lo stabile venne dedicato a San Rocco oltre a esser affidato nel 1580 alla Confraternita ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 dicembre 2021) Bergamo. “E uscimmo a riveder le stelle”. Questo verso, tratto direttamente dalla Divina Commedia, ha campeggiato per mesi neldi Sanaccompagnando il ritorno alla vita di migliaia di bergamaschi. La celebre citazione dell’ “Inferno” dantesco ha rappresentato però anche un’occasione per ricoprire anticosacro, situato lungo il lato occidentale di Piazza Mercato delle Scarpe. Ricavata all’interno degli spazi del Tribunale dei Mercanti e della trecentesca “Fonte Seca”, la struttura vide la luce in occasione della peste del 1513 quando i cittadini orobici decisero di ringraziare con un ex-voto la Madonna per la protezione ricevuta. Ampliato nel corso del XVI secolo, lo stabile venne dedicato a Sanoltre a esser affidato nel 1580 alla Confraternita ...

