Lewis Hamilton, il grande sconfitto: “Sono molto fiero di tutto, bravo Max!” (Di domenica 12 dicembre 2021) Una gara pazzesca che ha presentato un conto amarissimo all’ex campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota anglosassone ha visto sfumare la vittoria finale all’ultimo giro, dopo la ripartenza dovuta all’entrata in pista della Safety Car. Delusione palese, ma tanto orgoglio per il sette volte iridato della Formula Uno: la Mercedes ha dato tutto, combattendo e lottando ruota a ruota contro un Max Verstappen che, alla fine, è riuscito a sottrarre il titolo al grande re di questo sport. Lewis Hamilton, parole da vero campione Ecco cosa ha detto l’ormai ex campione del mondo della Formula Uno che, nella giornata odierna, ha dovuto abdicare dal suo regno in favore dell’olandese volante della Red Bull che ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi conquistando il titolo mondiale del 2021 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Una gara pazzesca che ha presentato un conto amarissimo all’ex campione del mondo. Il pilota anglosassone ha visto sfumare la vittoria finale all’ultimo giro, dopo la ripartenza dovuta all’entrata in pista della Safety Car. Delusione palese, ma tanto orgoglio per il sette volte iridato della Formula Uno: la Mercedes ha dato, combattendo e lottando ruota a ruota contro un Max Verstappen che, alla fine, è riuscito a sottrarre il titolo alre di questo sport., parole da vero campione Ecco cosa ha detto l’ormai ex campione del mondo della Formula Uno che, nella giornata odierna, ha dovuto abdicare dal suo regno in favore dell’olandese volante della Red Bull che ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi conquistando il titolo mondiale del 2021 ...

Advertising

francescacheeks : Non mi sento di commentare questo #AbuDhabiGP. La bambina che sono stata e tifava Alonso contro Hamilton è contenta… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - RaiSport : ?? Max #Verstappen è il Campione del Mondo di #Formula1 2021. Il pilota della Red Bull in un finale incredibile ha s… - Honest34492337 : RT @VincePastore: 'Innanzitutto grandi congratulazioni a Max e al suo team'. Lewis Hamilton resta un GIGANTE di questo sport. #AbuDhabiGP… - accioblvck : RT @misspiaze: La Formula 1 ha più volte dimostrato quanto non si meriti un pilota ma soprattutto un UOMO come Lewis Hamilton, se dovesse l… -