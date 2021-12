L’Eredità | scordatevi come lo ricordate | arriva proprio lui!

Leggi su altranotizia

(Di domenica 12 dicembre 2021) Grandi cambiamenti per, storico game show, targato Rai. Infatti, stando una grande new entry che stravolgerà tutto l’assetto del programma.-Altranotiziaè uno dei programmi a quiz più longevi della televisione. L’appuntamento giornaliero è alle 18:45, su Rai Uno, condotto magistralmente da Flavio Insinna che non manca di regalare ai telespettatori un sorriso e un po’ di ilarità. Ma, all’interno del programma, sta per concretizzarsi una grande innovazione mai accaduta prima d’ora, grazie all’arrivo di una persona che porterà scompiglio, rivoluzionando la formula dello show. Cosa starà mai per accadere?, non sarà piùprima Negli anni, il programma si è sempre rinnovato: a partire dai cambi di conduzione fino alle ...