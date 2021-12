L' Empoli sbanca il Maradona con Cutrone | il Napoli ora scivola al quarto posto

(Di domenica 12 dicembre 2021) L'espugna lo stadio “” battendo il1-0 al termine di un match con poche emozioni ma con i toscani abili a sfruttare al meglio una rocambolesca rete di, giunta nella ripresa. Seconda sconfitta consecutiva in casa per la squadra di Spalletti. Pronti via e i toscani si rendono pericolosi con una conclusione diche si spegne fuori. La gara è subito vivace, con Mertens che prova a imbeccare Lozano, ma la retroguardia empolese è attenta e libera. La prima vera occasione matura al 23? con Elmas che con un destro piazzato da fuori scheggia la traversa. Le emozioni sono minime: le due compagini rischiano poco e a loro volta creano poche chance. Prima della pausa è però Vicario a dire di no a Lozano che di destro prova a sorprenderlo a posizione defilata. Il secondo ...

