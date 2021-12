Leicester-Newcastle (12 dicembre, ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Leicester ha perso a Napoli dando l’addio all”Europa League ma avrà ancora una chance in Conference League anche se Brendan Rodgers ha dichiarato di non sapere cosa sia. Per uno che a livello Internationale ha vinto zero tituli non sembra un atteggiamento adeguato, come lo sarebbe sottovalutare un Newcastle che sotto la guida di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilha perso a Napoli dando l’addio all”Europa League ma avrà ancora una chance in Conference League anche se Brendan Rodgers ha dichiarato di non sapere cosa sia. Per uno che a livello Internationale ha vinto zero tituli non sembra un atteggiamento adeguato, come lo sarebbe sottovalutare unche sotto la guida di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Premier League LIVE: alle 15 Burnley-West Ham e Leicester-Newcastle, alle 17.30 Crystal Palace-Everton: Dopo l'anti… - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Leicester-Newcastle: Rodgers tiene fuori Vardy e Lookman mentre Howe conferma gli u… - balls_bet : PALPITES 12/12 ?10:15 ??YOUNG BOYS X SION CASA ?11:00 ??LEICESTER X NEWCASTLE +1.5 GOLS ?11:00 ??VERONA X ATALANTA… - mpotop88 : Saksikan Live Stream 12 & 13 Desember 2021 ! Verona vs Atalanta Burnley vs West Ham Leicester vs Newcastle Osasuna… - BallackEnock : RT @Swahilisokanews: RATIBA LEO #EPL ?: 17:00 Burnley vs West Ham Utd Leicester vs Newcastle Utd ?: 19:30 Crystal Palace vs Everton #Ser… -