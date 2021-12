Leghisti con la doppia poltrona. Il nuovo caso è il senatore Vallardi. Il parlamentare è presidente di un Consorzio a Treviso. C’è incompatibilità, ma non molla una poltrona (Di domenica 12 dicembre 2021) Sulla doppia poltrona del senatore leghista Gianpaolo Vallardi si fa largo l’ipotesi dell’incompatibilità. L’esponente del partito di Matteo Salvini, presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare a Palazzo Madama, è anche presidente del Consorzio per i servizi di igiene del territorio in provincia di Treviso, ente impegnato nella tutela dell’ambiente. A sollevare dubbi sul doppio ruolo è stata l’Autorità nazionale anticorruzione e ora, esaminata la vicenda, è dello stesso avviso la relatrice della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, che si è riservata però di fare altri approfondimenti prima di portare una proposta in votazione. IL caso. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Sulladelleghista Gianpaolosi fa largo l’ipotesi dell’. L’esponente del partito di Matteo Salvini,della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare a Palazzo Madama, è anchedelper i servizi di igiene del territorio in provincia di, ente impegnato nella tutela dell’ambiente. A sollevare dubbi sul doppio ruolo è stata l’Autorità nazionale anticorruzione e ora, esaminata la vicenda, è dello stesso avviso la relatrice della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, che si è riservata però di fare altri approfondimenti prima di portare una proposta in votazione. IL. ...

