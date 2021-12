Lega, vista Washington. Tra Russia e Cina, i paletti di Zanni (Di domenica 12 dicembre 2021) Il dialogo con gli Stati Uniti, nel quadro dell’alleanza atlantica, non rappresenta un unicum, ma è parte integrante di un proficuo scambio di esperienze, punti di vista, know-how e progetti che da qualche anno è strutturale per Lega e gruppo Id e che non conosce interruzioni, a prescindere da chiunque sia al governo a Roma, Bruxelles e Washington. Con gli Usa condividiamo molti punti della visione geopolitico-economica globale, per questo motivo un confronto serrato e regolare nel tempo è fondamentale per entrambe le sponde dell’Atlantico, a maggior ragione guardando quello che accade al confine polacco, ucraino e nella regione indo-pacifica, dove la minaccia cinese ha raggiunto un livello d’allarme preoccupante. Proprio in queste settimane, dove il fronte occidentale della Nato è argomento di conversazione politica e analisi ... Leggi su formiche (Di domenica 12 dicembre 2021) Il dialogo con gli Stati Uniti, nel quadro dell’alleanza atlantica, non rappresenta un unicum, ma è parte integrante di un proficuo scambio di esperienze, punti di, know-how e progetti che da qualche anno è strutturale pere gruppo Id e che non conosce interruzioni, a prescindere da chiunque sia al governo a Roma, Bruxelles e. Con gli Usa condividiamo molti punti della visione geopolitico-economica globale, per questo motivo un confronto serrato e regolare nel tempo è fondamentale per entrambe le sponde dell’Atlantico, a maggior ragione guardando quello che accade al confine polacco, ucraino e nella regione indo-pacifica, dove la minaccia cinese ha raggiunto un livello d’allarme preoccupante. Proprio in queste settimane, dove il fronte occidentale della Nato è argomento di conversazione politica e analisi ...

