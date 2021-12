L'edizione limitata di iPhone 13 Pro che porta la firma di Steve Jobs (Di domenica 12 dicembre 2021) Caviar ha realizzato una versione speciale di iPhone 13 Pro dedicata a Steve Jobs e a quell’iPhone 2G – o iPhone di prima generazione, che dir si voglia – che ha rappresentato la prima scintilla del passaggio dai vecchi telefoni cellulari ai nuovi smartphone. Una celebrazione in piena regola, a 14 anni dall’uscita sul mercato (in Italia ne arrivarono pochi esemplari e si iniziò a parlare di iPhone soltanto un anno dopo con il più famoso iPhone 3G), che mira a fare leva sulla voglia di collezionismo degli appassionati della Mela che continuano tutt’oggi a spendere centinaia di dollari per rintracciare le primissime versioni degli smartphone di Apple. iPhone 13 Pro iPhone 13 ProSe la parte anteriore del telefono è rimasta intatta, sul ... Leggi su gqitalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Caviar ha realizzato una versione speciale di13 Pro dedicata ae a quell’2G – odi prima generazione, che dir si voglia – che ha rappresentato la prima scintilla del passaggio dai vecchi telefoni cellulari ai nuovi smartphone. Una celebrazione in piena regola, a 14 anni dall’uscita sul mercato (in Italia ne arrivarono pochi esemplari e si iniziò a parlare disoltanto un anno dopo con il più famoso3G), che mira a fare leva sulla voglia di collezionismo degli appassionati della Mela che continuano tutt’oggi a spendere centinaia di dollari per rintracciare le primissime versioni degli smartphone di Apple.13 Pro13 ProSe la parte anteriore del telefono è rimasta intatta, sul ...

Advertising

AmorosoOF : Da oggi #TuttoAccade è disponibile in due versioni box in edizione limitata! Per maggiori info ?? - 8tpvhe6Fm858cTh : RT @ilRomanistaweb: ???????????? IERI, OGGI, ROMANI: la collezione di birre artigianali prodotte in edizione limitata da @16Birra in collaboraz… - AtosAndr4 : @Profeta30234206 @Aillu77 @VitoLops Ma che dici? Hai mai aperto un libro di economia? Da quello che scrivi non semb… - gigi_napoli1954 : RT @NapoliDaVivere: Mercante in Fiera dedicato alla Campania: edizione limitata per Natale 2021 - NapoliDaVivere : Mercante in Fiera dedicato alla Campania: edizione limitata per Natale 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : edizione limitata I film made in Sardegna da vedere al cinema a Natale La raccolta è ovviamente limitata ai film in distribuzione nelle sale in questi giorni di fine ...Il 17 dicembre sarà a Perugia al Cinematografo Comunale Sant'Angelo nell'ambito della XXXIX edizione ...

Ecco tutti i film made in Sardegna nelle sale italiane a Natale La raccolta è ovviamente limitata ai film in distribuzione nelle sale in questi giorni di fine anno e non intende produrre ...al Cinematografo Comunale Sant'Angelo nell'ambito della XXXIX edizione di '...

Natale 2021, i regali beauty di lusso, in edizione... Io Donna Magliette d’artista anti-schiavismo Parte la colletta firmata Banksy Lo street artist Banksy ha messo in vendita t-shirt ideate per sostenere finanziariamente le spese legali delle quattro persone accusate di “danni criminali” per l’abbattimento della statua del commer ...

Furto di un orologio personalizzato per Maradona, un arresto a Dubai «Anche se ci sono molti orologi in edizione limitata disponibili, questo orologio è stato personalizzato per Maradona», ha detto il sovrintendente della polizia Rakesh Roushan, citando le informazioni ...

La raccolta è ovviamenteai film in distribuzione nelle sale in questi giorni di fine ...Il 17 dicembre sarà a Perugia al Cinematografo Comunale Sant'Angelo nell'ambito della XXXIX...La raccolta è ovviamenteai film in distribuzione nelle sale in questi giorni di fine anno e non intende produrre ...al Cinematografo Comunale Sant'Angelo nell'ambito della XXXIXdi '...Lo street artist Banksy ha messo in vendita t-shirt ideate per sostenere finanziariamente le spese legali delle quattro persone accusate di “danni criminali” per l’abbattimento della statua del commer ...«Anche se ci sono molti orologi in edizione limitata disponibili, questo orologio è stato personalizzato per Maradona», ha detto il sovrintendente della polizia Rakesh Roushan, citando le informazioni ...