Le squadre che vogliono puntare a vincere non perdono in casa con l’Empoli

(Di domenica 12 dicembre 2021) Dispiace ammetterlo, ma . il valore di Piotr si vede soprattutto quando non c’è. Senza lui e Fabian contemporaneamente non c’e luce. Pali, traverse ma l’area vuota, troppo vuota, solo vuota . Il goal delè un bug di un videogioco. Incredibile solo a spiegarlo… Non si spiega. È incredibile come Mertens sia fuori sempre nei momenti in cui la partita lo vorrebbe in campo. È incredibile come non si è stati capaci di alzare la voce e l’agonismo sapendo che domenica ti saresti giocato una stagione. Juan Jesus è l’anima. Ounas è un circense in 90 minuti diventa quasi deleterio. Petagna non vede un cross nemmeno per sbaglio… Non ci sono alibi che tengano. È la seconda sconfitta di fila ined è un dato serio e preoccupante. Non ha senso pensare a Milano se non si ha la personalità di battere. Sempre e Comunque Forza ...