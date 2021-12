Le nuove accuse che coinvolgono il principe Carlo nello scandalo “Cash for honours” (Di domenica 12 dicembre 2021) L’ombra dello scandalo aleggia anche sul capo del principe Carlo come una spada di Damocle. E sebbene l’erede al trono continui a dirsi estraneo ai fatti, ci sarebbero nuove prove sul suo coinvolgimento nella questione Cash for honours. Il principe Carlo ieri sera ha dovuto affrontare nuove accuse per l’inchiesta che lo accusa di aver … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 12 dicembre 2021) L’ombra delloaleggia anche sul capo delcome una spada di Damocle. E sebbene l’erede al trono continui a dirsi estraneo ai fatti, ci sarebberoprove sul suo coinvolgimento nella questionefor. Ilieri sera ha dovuto affrontareper l’inchiesta che lo accusa di aver … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Affaritaliani : Enrico Varriale, nuove accuse: 'Presa a schiaffi e sequestrata in casa' - Virus1979C : Enrico Varriale, nuove accuse: 'Presa a schiaffi e sequestrata in casa' - - priange : RT @Affaritaliani: Enrico Varriale, nuove accuse: 'Presa a schiaffi e sequestrata in casa' - ILOVEPACALCIO : “Picchiata e poi sequestrata”, le nuove accuse a Varriale: 'Dopo lo schiaffo sono svenuta, al risveglio puzzavo di… - Antonio98812054 : RT @Affaritaliani: Enrico Varriale, nuove accuse: 'Presa a schiaffi e sequestrata in casa' -