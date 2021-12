Le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli

(Di domenica 12 dicembre 2021) Le sceltedi Spalletti e Andreazzoli per il match traed, 17ª giornata di Serie A.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Primavera di Chivu, a caccia di punti contro una delle squadre più in forma del c… - 11contro11 : #Napoli-#Empoli, le formazioni ufficiali: convocato Insigne #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Sassuolo - #Lazio #Sarri sorprende tutti #fantacalcio #campionato… - CalcioPillole : Alle 18:00 ci sarà il fischio d'inizio di #NapoliEmpoli e #SassuoloLazio. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai t… - tuttoatalanta : Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: Spalletti con Ounas e Mertens. Insigne inizia fuori -

Ultime Notizie dalla rete : formazioni ufficiali

Ledi Sassuolo Lazio match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Sassuolo Lazio, match valido ...Commenta per primo Ecco ledi Sassuolo - Lazio (fischio d'inizio ore 18). Sassuolo : Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. Lazio : ...Alle 18 si gioca Napoli-Empoli. Queste le formazioni ufficiali. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens.Ounas titolare, Mertens a guidare l'attacco, Insigne e Lozano dalla panchina. Sono queste le scelte, quasi obbligate, di Luciano Spalletti per il match di Serie A delle 18 contro l'Empoli. Il capitano ...