Le condizioni del vax Mauro da Mantova sono gravi. I medici: “Dovevamo intubarlo prima ma si è opposto” (Di domenica 12 dicembre 2021) Si chiama Maurizio Buratti ma per gli ascoltatori de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24, è “Mauro da Mantova“. Il 61enne, no vax convinto e sostenitore di teorie a dire poco strampalate, è ricoverato da giorni per covid nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, Verona. Come detto da Cruciani, le condizioni di Buratti sono molto gravi. E la notizia è stata confermata dai medici dell’ospedale di Borgo Trento, raggiunti dal Corriere della Sera: “Sta male e non risponde alle cure”. Cure alle quali Buratti si sarebbe opposto: “Lo Dovevamo intubare prima ma per un’intera giornata si è opposto con caparbietà: solo quando le cose sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Si chiama Maurizio Buratti ma per gli ascoltatori de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24, è “da“. Il 61enne, no vax convinto e sostenitore di teorie a dire poco strampalate, è ricoverato da giorni per covid nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, Verona. Come detto da Cruciani, ledi Burattimolto. E la notizia è stata confermata daidell’ospedale di Borgo Trento, raggiunti dal Corriere della Sera: “Sta male e non risponde alle cure”. Cure alle quali Buratti si sarebbe: “Lointubarema per un’intera giornata si ècon caparbietà: solo quando le cose...

