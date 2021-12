Le 10 tendenze trucco destinate a diventare virali nel 2022 (Di domenica 12 dicembre 2021) Viaggio alla scoperta del make-up che verrà, tra cristalli, labbra glossy e ombretti colorati. Perché, anche se la mascherina ci accompagnerà ancora per un po', nell'aria c'è decisamente voglia di sperimentare con il look Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Viaggio alla scoperta del make-up che verrà, tra cristalli, labbra glossy e ombretti colorati. Perché, anche se la mascherina ci accompagnerà ancora per un po', nell'aria c'è decisamente voglia di sperimentare con il look

Advertising

infoitcultura : Trucco sposa 2022: le tendenze per il giorno del sì - zazoomblog : Colore Pantone 2022 Very Peri: dai capelli viola al trucco significato e tendenze - #Colore #Pantone #Peri:… - BEAUTYDEAit : Trucco colore Pantone 2022: tendenze beauty e idee make up Il colore Pantone 2022 Very Peri, una sfumatura versatil… - infoitinterno : Trucco sposa 2022: le tendenze per il giorno del sì -