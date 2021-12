LDA ha parlato del divorzio tra Gigi D’Alessio e sua madre ad Amici. Commento puntata del 12 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) La puntata domenicale di Amici mette insieme polemiche, risate e momenti emozionanti. LDA ha raccontato a cuore aperto l’esperienza del divorzio dei suoi genitori, che l’ha colpito profondamente. Sabrina Ferilli, invece, ha rincontrato Giovannino, dopo la fine di Tu Si Que Vales. LDA scrive una canzone che parla del divorzio dei genitori Ad Amici continuano le sfide tra tutti i cantanti per stilare una classifica generale. LDA, solitamente non brilla in questa tipologia di competizione, anche se, le canzoni proposte dal figlio di Gigi D’Alessio sono sempre davvero originali. Anche nella puntata del 12 dicembre il cantante ha aperto il suo cuore, raccontando al pubblico un pezzo di sé. LDA ha parlato del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladomenicale dimette insieme polemiche, risate e momenti emozionanti. LDA ha raccontato a cuore aperto l’esperienza deldei suoi genitori, che l’ha colpito profondamente. Sabrina Ferilli, invece, ha rincontrato Giovannino, dopo la fine di Tu Si Que Vales. LDA scrive una canzone che parla deldei genitori Adcontinuano le sfide tra tutti i cantanti per stilare una classifica generale. LDA, solitamente non brilla in questa tipologia di competizione, anche se, le canzoni proposte dal figlio disono sempre davvero originali. Anche nelladel 12il cantante ha aperto il suo cuore, raccontando al pubblico un pezzo di sé. LDA hadel ...

Advertising

Miriam61136378 : RT @lufjlm: lda oggi bravo bravo. poi ha parlato di una cosa che tocca un po’ tutti. grazie luca ?? #Amici21 - lufjlm : lda oggi bravo bravo. poi ha parlato di una cosa che tocca un po’ tutti. grazie luca ?? #Amici21 - maaparliamodime : Nooo ma lda ha parlato a telefono con gigi? - AnnachiaraRatt1 : RT @AlessiaGuetti: #Amici21 #amici #amici2021 Chiaro no Albe si è proposto per la sfida smontando il finto accanimento contro LDA e gliel'… - AlessiaGuetti : #Amici21 #amici #amici2021 Chiaro no Albe si è proposto per la sfida smontando il finto accanimento contro LDA e g… -