Lazio | Sarri | ' Obiettivo Champions? No | prima bisogna essere al top'

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Obiettivo Champions? Prima dobbiamo essere al 100%' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Obiettivo Champions? Prima dobbiamo essere al 100%' - laziopress : Sassuolo-Lazio, Sarri nel pre partita: “Ad oggi siamo in costruzione, dobbiamo cercare di migliorare”… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Obiettivo Champions? Prima dobbiamo essere al 100%' - lazio_magazine : LAZIO - Sarri: 'Obiettivo Champions? Prima dobbiamo essere al 100%' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

REGGIO EMILIA - Maurizioha presentato la gara contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico dellaha detto la sua: " Giocare di giovedì sera non è agevole rispetto a chi ...Dionisi(4 - 3 - 3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.La cronaca di Verona - Atalanta ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi ...Senza mezzo centrocampo, la Lazio di Maurizio Sarri affronta in trasferta il Sassuolo in una sfida assai insidiosa. Il tecnico biancoceleste non potrà contare né su ...Le parole di Maurizio Sarri nel pre-partita di Sassuolo-Lazio "Fatica? Sicuramente giocare di giovedì sera rispetto a martedì e mercoledì non è agevole, ma la situazione è questa". Ha esordito così Ma ...