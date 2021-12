Advertising

FernandoVecchi4 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Dopo 10 anni rinnovato oggi il #CCNL dei forestali. Congratulazioni alla @fai_cisl: un risultato che valor… - MediasetTgcom24 : Lavoro, Cisl: 'Sciopero? Non è il momento di esasperare gli animi' #LuigiSbarra - pameladiverona : RT @OilGun4: @Ariel48536344 @CastellinoLuigi La CISL è così, nei momenti della lotta si tira sempre indietro, accampando le scuse più dispa… - PaoloPassaseo : RT @FitCislToscana: ?? 10 dicembre 2021- XII Congresso FIT CISL TOSCANA- Presidio di Pistoia, si è svolto il congresso territoriale. Una gio… - FernandoVecchi4 : RT @CislPiemonte: Il video sul VII congresso della Fai Cisl Piemonte che si è svolto il 10 dicembre nella tenuta Fontanafredda di Serralung… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Cisl

Luigi Sbarra, segretario della, conferma il no allo sciopero generale del 16 dicembre proclamato da Cigl e Uil contro la Manovra. 'Trasformare i luoghi diin campi di battaglia e distruggere il dialogo sociale con il ......uno dellaai due colleghi: "A loro dico di stare attenti a isolare il sindacato in questa fase". La replica di Bombardieri: "Non esiste sindacato unico in Italia" "Trasformare i luoghi di...Il segretario del maggiore sindacato italiano è tornato sulla questione: «Hanno chiuso la partita e la maggioranza si è presentata con noi con una proposta che non ha modificato» ...Luigi Sbarra, segretario della Cisl, conferma il no allo sciopero generale del 16 dicembre proclamato da Cigl e Uil contro la Manovra. "Trasformare i luoghi di lavoro in campi di battaglia e distrugge ...