(Di domenica 12 dicembre 2021) Si è tolto laa un. Laè stata fatta nel pomeriggio di oggi alla periferia di, sulla Strada Alto Sbirro. Il corpo dell’, uno straniero non ancora identificato, è stato visto da un passante che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Volante e, successivamente, la squadra Scientifica della Questura di. L’non aveva con sé i documenti. Gli agenti sono al lavoro per risalire alla sua identità. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Latina, terribile scoperta: uomo si toglie la vita impiccandosi a un albero - News_24it : LATINA – La giovane adolescente aveva prima raccontato il terribile segreto ad un'amica e poi, preso coraggio, avev… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina terribile

Il Corriere della Città

Lo spettacolo dei soccorritori è risultato subito: la Croce Rossa ha posto i teli bianchi sui corpi delle vittime seminati in vari lati della carreggiata, presso un ponte pedonale, migranti ...Quando il paese è stato colpito da unterremoto nel 1972, il mondo ha visto il regime ... La Nuova Via della Seta in Americae Centrale La decisione del Nicaragua di riconoscere la Cina,...Una scoperta terribile quella fatta dai vigili del fuoco di Latina che sono intervenuti oggi in via degli Eroi del Lavoro. Un uomo, di 61 anni, D. A. le sue iniziali, è stato trovato all’interno dell’ ...Antonio Dal Cin, 52 anni, è sopravvissuto alla malattia, ma non può più lavorare. Il Tribunale di Larina ha dato ragione a lui e al suo legale e presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bo ...