Latina, sabato 18 dicembre doppio concerto di Natale: il ricavato alla Caritas Parrocchiale (Di domenica 12 dicembre 2021) Sarà una doppia esibizione quella in programma per sabato 18 dicembre al Teatro San Francesco di Latina, che vedrà protagonisti i Giovani Filarmonici Pontini. Il concerto di Natale, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” vede il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina. Il ricavato dei due concerti sarà devoluto alla Caritas Parrocchiale e sarà anche l’occasione per presentare il progetto Riccavita, un’apparecchiatura multifunzionale per la movimentazione fisica passiva delle persone con forte disabilità. doppio concerto di Natale Il doppio concerto alle ore 19.00 e alle ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) Sarà una doppia esibizione quella in programma per18al Teatro San Francesco di, che vedrà protagonisti i Giovani Filarmonici Pontini. Ildi, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” vede il patrocinio della Provincia e del Comune di. Ildei due concerti sarà devolutoe sarà anche l’occasione per presentare il progetto Riccavita, un’apparecchiatura multifunzionale per la movimentazione fisica passiva delle persone con forte disabilità.diIlalle ore 19.00 e alle ore ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, sabato 18 dicembre doppio concerto di Natale: il ricavato alla Caritas Parrocchiale - News_24it : Il “Vittorio Veneto-Salvemini” di Latina, sabato 11 dicembre, dalle 09:00 alle 12:00 apre le porte in occasione del… - piovonomadonnee : @masocazzimiei devo aggiungere anche letteratura latina sabato???????? - QdSit : Ancora una feroce lite per uno 'sguardo di troppo'. Questa volta ad arrivare alle mani sono tre ragazzine minorenni… - fabioferrero71 : RT @ultimenotizie: È stato uno sguardo non gradito a far scattare una lite, sabato sera in una via del centro di #Latina, quando tre quatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina sabato Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 11 dicembre Nella Asl di Frosinone sono 154 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 196 i nuovi casi e 1 decesso; Asl ... sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21 ...

Covid Italia, 21.042 contagi e 96 morti: bollettino 11 dicembre Nella Asl di Frosinone sono 154 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 196 i nuovi casi e 1 decesso; Asl ... sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 ...

Ruba nel negozio del centro commerciale: arrestato dalla polizia per furto LatinaToday Open day virtuali o in presenza anche le scuole medie si presentano ISTITUTI COMPRENSIVISi susseguono in questi giorni gli open day per conoscere l'offerta formativa degli istituti comprensivi di Latina. Una bella novità verrà presentata ai genitori che ...

Meteo Latina: sabato variabile, poi bel tempo Meteo Latina. Previsioni meteo Latina, sabato, 11 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono ...

Nella Asl di Frosinone sono 154 i nuovi casi; Asl di: sono 196 i nuovi casi e 1 decesso; Asl ...11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21 ...Nella Asl di Frosinone sono 154 i nuovi casi; Asl di: sono 196 i nuovi casi e 1 decesso; Asl ...11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 ...ISTITUTI COMPRENSIVISi susseguono in questi giorni gli open day per conoscere l'offerta formativa degli istituti comprensivi di Latina. Una bella novità verrà presentata ai genitori che ...Meteo Latina. Previsioni meteo Latina, sabato, 11 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono ...