L'Arsenal prepara l'offerta: la Juve lo valuta 35 milioni di euro! (Di domenica 12 dicembre 2021) Se con Andrea Pirlo l'attaccante era al centro del progetto tecnico, con Allegri la situazione di Dejan Kulusevski è totalmente contraria. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, infatti, l'attaccante bianconero potrebbe dire addio alla Juventus già a gennaio. Juventus, calciomercato, KulusevskiAd essere interessato allo svedese è il club inglese Arsenal FC, che starebbe preparando un'offerta ufficiale di 30/35 milioni.

