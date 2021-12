Landini, Draghi ci ha ascoltato la sua maggioranza no (Di domenica 12 dicembre 2021) "Non dico che Draghi è bravo e gli altri no ma lui ha avuto almeno l'umiltà di ascoltarci" se non sulla riforma del fisco almeno sul contributo "sopra i 75mila euro". Lo afferma il segretario Cgil ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) "Non dico cheè bravo e gli altri no ma lui ha avuto almeno l'umiltà di ascoltarci" se non sulla riforma del fisco almeno sul contributo "sopra i 75mila euro". Lo afferma il segretario Cgil ...

sebmes : Lo sciopero generale è del tutto incomprensibile. Per i lavoratori ha fatto molto di più Draghi che Landini. A comi… - elio_vito : Italia, 2021. Draghi ha una maggioranza del 90% (ma FdI lo vedrebbe bene al Colle) approva tutto con la fiducia (ma… - petergomezblog : Manovra, Landini: “Sul rinvio del taglio delle tasse ai redditi alti Draghi messo in minoranza dai partiti. Non san… - ansa_economia : Landini, Draghi ci ha ascoltato la sua maggioranza no. Segretario Cgil dopo mancato contributo solidarietà #ANSA - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @mariamacina: Per i compagni Camusso e Landini (uno peggio dell’altra), sono di sinistra Quota Cento e Reddito di Cittadinanza ma non lo… -