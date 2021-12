Landini: “Draghi ci ha ascoltato, la sua maggioranza no” (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – “Non dico che Draghi è bravo e gli altri no, ma lui ha avuto almeno l’umiltà di ascoltarci”, se non sulla riforma del fisco, almeno sul contributo “sopra i 75mila euro”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a “Mezz’ora in più”, spiegando come “nella seconda telefonata dopo il cdm ci ha spiegato che la maggioranza non ha fatto passare” quella misura. “se questa è la maggioranza” che lo sostiene, conclude Landini, “questo è un governo che non ci meritiamo”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – “Non dico cheè bravo e gli altri no, ma lui ha avuto almeno l’umiltà di ascoltarci”, se non sulla riforma del fisco, almeno sul contributo “sopra i 75mila euro”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, a “Mezz’ora in più”, spiegando come “nella seconda telefonata dopo il cdm ci ha spiegato che lanon ha fatto passare” quella misura. “se questa è la” che lo sostiene, conclude, “questo è un governo che non ci meritiamo”. L'articolo L'Opinionista.

