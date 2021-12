Lanciato da Cape Canaveral il satellite Ixpe della NASA: direzione cosmo infinito (Di domenica 12 dicembre 2021) La NASA ha Lanciato nello Spazio un nuovo telescopio spaziale a raggi X chiamato Ixpe (Imaging X-ray Polarimetry Explorer). Uno strumento che sonderà i misteri della fisica che stanno dietro i buchi neri, le stelle di neutroni e altri oggetti cosmici dinamici. Il satellite Ixpe, il lancio (captured) – curiosauro.itLa missione del satellite Ixpe Il satellite Ixpe è stato Lanciato giovedì 9 dicembre, con un razzo Falcon 9 della SpaceX, dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Destinato a studiare i fenomeni estremi dell’Universo, lo strumento astronomico è stato prodotto in collaborazione dalla NASA e dall’ASI (agenzia spaziale ... Leggi su curiosauro (Di domenica 12 dicembre 2021) Lahanello Spazio un nuovo telescopio spaziale a raggi X chiamato(Imaging X-ray Polarimetry Explorer). Uno strumento che sonderà i misterifisica che stanno dietro i buchi neri, le stelle di neutroni e altri oggetti cosmici dinamici. Il, il lancio (captured) – curiosauro.itLa missione delIlè statogiovedì 9 dicembre, con un razzo Falcon 9SpaceX, dal Kennedy Space Center di. Destinato a studiare i fenomeni estremi dell’Universo, lo strumento astronomico è stato prodotto in collaborazione dallae dall’ASI (agenzia spaziale ...

