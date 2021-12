La Vita in Diretta, Alberto Matano fuori di sè “Mai …” (Di domenica 12 dicembre 2021) Quella andata in onda nella giornata di ieri, venerdì 10 dicembre 2021, è stata una puntata molto particolare de La Vita in Diretta. E più nello specifico una puntata caratterizzata da alcuni momenti di preoccupazione e di sconvolgimento dovuti al furto subito in Diretta da una delle inviate della trasmissione. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Inviata derubata durante la puntata de La Vita In Diretta Quella che doveva essere una normale e tranquilla puntata de La Vita in Diretta si è rivelata in realtà tutt’altro. Nello specifico l’inviata Filomena Leone avrebbe dovuto tenere un collegamento da un paese Veneto che negli ultimi giorni è finito al centro della cronaca e dell’attenzione mediatica per diverse rapine ... Leggi su cityroma (Di domenica 12 dicembre 2021) Quella andata in onda nella giornata di ieri, venerdì 10 dicembre 2021, è stata una puntata molto particolare de Lain. E più nello specifico una puntata caratterizzata da alcuni momenti di preoccupazione e di sconvolgimento dovuti al furto subito inda una delle inviate della trasmissione. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Inviata derubata durante la puntata de LaInQuella che doveva essere una normale e tranquilla puntata de Lainsi è rivelata in realtà tutt’altro. Nello specifico l’inviata Filomena Leone avrebbe dovuto tenere un collegamento da un paese Veneto che negli ultimi giorni è finito al centro della cronaca e dell’attenzione mediatica per diverse rapine ...

