La scuola al centro | le risposte della maestra Eugenia come bussola dentro i tempi difficili

Cosa ci è più utile quando attraversiamo un momento difficile? Le cose fondamentali: gli amici, la famiglia, un lavoro, se si è fortunati ad averlo, una rete di protezione per ricominciare e non lasciarsi andare quando fuori regna il caos. Subito dopo, nella mia esperienza almeno, viene un libro. È questo il caso di Diario di classe 1941-1944 di Marina Pompei, un libro fresco di stampa che è un romanzo storico ma, soprattutto, un romanzo che ci offre uno strumento pratico per orientarci nella confusione di oggi. È ambientato a Roma nei giorni della Seconda guerra mondiale quando Eugenia, maestra di scuola elementare al primo incarico, viene catapultata per la prima volta in classe. Giovane e inesperta, deve fare tutto, imparare tutto, mentre intorno la guerra irrompe e le bombe squarciano case, scuole e corpi di grandi ...

