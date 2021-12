La rivincita del pandoro artigianale: ecco i migliori per il Natale 2021 (Di domenica 12 dicembre 2021) Il pandoro diventa il nuovo banco di prova dei grandi pasticcieri. ecco quali scegliere, da Verona alla Costiera Amalfitana Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildiventa il nuovo banco di prova dei grandi pasticcieri.quali scegliere, da Verona alla Costiera Amalfitana

Advertising

gianlu_79 : RT @Aladino_Rm: Antonella Clerici sugli scudi: #esempremezzogiorno sfiora il 17% e #TheVoiceSenior mostra un'ottima tenuta e batte agevolme… - soloversacexme : RT @Aladino_Rm: Antonella Clerici sugli scudi: #esempremezzogiorno sfiora il 17% e #TheVoiceSenior mostra un'ottima tenuta e batte agevolme… - APellino : RT @balotellicyborg: Ogni tanto prestazioni del genere mi mandano in bestia ma poi mi ricordo che il prossimo anno potremmo avere la nostra… - RizzardoMatteo : RT @balotellicyborg: Ogni tanto prestazioni del genere mi mandano in bestia ma poi mi ricordo che il prossimo anno potremmo avere la nostra… - Cropy03_ : RT @balotellicyborg: Ogni tanto prestazioni del genere mi mandano in bestia ma poi mi ricordo che il prossimo anno potremmo avere la nostra… -