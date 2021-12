La regina Elisabetta “rimane all’oscuro” della strategia degli avvocati del principe Andrea (Di domenica 12 dicembre 2021) Secondo quanto riferito nelle ultime ore dai tabloid inglesi, la regina Elisabetta è stata “lasciata all’oscuro” per ciò che riguarda la strategia di difesa del principe Andrea. Il terzogenito della Sovrana, infatti, si trova coinvolto in gravissime accuse di aggressione sessuale. Nonostante la regina abbia pagato le sue spese legali, però, è all’oscuro di ciò che sta accadendo. La Famiglia Reale prende le distanze dalla situazione del principe Andrea Sembrerebbe proprio, dunque, che la Famiglia Reale abbia preso le distanze dalle vicissitudini legali del principe Andrea. Il duca di York, infatti, avrebbe avuto “poche o nessuna discussione” con i reali senior, tra cui ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 dicembre 2021) Secondo quanto riferito nelle ultime ore dai tabloid inglesi, laè stata “lasciata” per ciò che riguarda ladi difesa del. Il terzogenitoSovrana, infatti, si trova coinvolto in gravissime accuse di aggressione sessuale. Nonostante laabbia pagato le sue spese legali, però, èdi ciò che sta accadendo. La Famiglia Reale prende le distanze dalla situazione delSembrerebbe proprio, dunque, che la Famiglia Reale abbia preso le distanze dalle vicissitudini legali del. Il duca di York, infatti, avrebbe avuto “poche o nessuna discussione” con i reali senior, tra cui ...

