La psichiatra della Goggia: «La psichiatria aiuta l’atleta a far funzionare meglio il suo corpo» (Di domenica 12 dicembre 2021) Repubblica intervista la dottoressa Romana Caruso psichiatra e psicoterapeuta citata da Sofia Goggia in un’intervista col quotidiano. La psichiatra ha parlato del suo lavoro, di come il suo lavoro possa influire sul rendimento degli atleti (ne ha in cura anche altri). «A Sofia ha fatto bene tutto questo. Da atleta e? allenata ad ascoltare il proprio corpo, quando si riescono a slacciare i cordoni che cominciamo ad allacciare nella vita neonatale, a togliere quei grumi che l’ansia e la sofferenza ci hanno fatto formare, e? come se un soffio permettesse all’atleta di far funzionare meglio il proprio corpo». «Gia? a Lake Louise si e? percepito che lei era un’altra persona. Sciava “intera”. Scendeva portando con se? la piccola, la ragazza che e? ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Repubblica intervista la dottoressa Romana Carusoe psicoterapeuta citata da Sofiain un’intervista col quotidiano. Laha parlato del suo lavoro, di come il suo lavoro possa influire sul rendimento degli atleti (ne ha in cura anche altri). «A Sofia ha fatto bene tutto questo. Da atleta e? allenata ad ascoltare il proprio, quando si riescono a slacciare i cordoni che cominciamo ad allacciare nella vita neonatale, a togliere quei grumi che l’ansia e la sofferenza ci hanno fatto formare, e? come se un soffio permettesse aldi faril proprio». «Gia? a Lake Louise si e? percepito che lei era un’altra persona. Sciava “intera”. Scendeva portando con se? la piccola, la ragazza che e? ...

Advertising

napolista : La psichiatra della Goggia: «La psichiatria aiuta l’atleta a far funzionare meglio il suo corpo» A Repubblica: «A… - SBot9000 : RT @linuccia161: #omnibusla7 ecco gli allievi di mortadella prodi, quelli della seduta spiritica. Vi ci vuole uno psichiatra ma uno bravo p… - linuccia161 : #omnibusla7 ecco gli allievi di mortadella prodi, quelli della seduta spiritica. Vi ci vuole uno psichiatra ma uno… - Oli_oleaster : RT @med_brescia1: Lunedì 20 dicembre Rezzato Pizzeria La nuova Primavera Viale Sant’Eufemia, 212 STORIE DI SALVATAGGIO IN MARE Ore 19 inc… - med_brescia1 : Lunedì 20 dicembre Rezzato Pizzeria La nuova Primavera Viale Sant’Eufemia, 212 STORIE DI SALVATAGGIO IN MARE Ore… -