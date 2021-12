La protezione del vaccino crolla dopo 5 mesi. Salgono ancora i nuovi positivi

Advertising

RaiNews : L'efficacia del #vaccino scende dal 74% al 39%, con il booster tocca il 93% - Antonio_Tajani : #Ravanusa Esplosione nella notte causata da una fuga di gas. Il bilancio due morti, sette dispersi e tre palazzine… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - NeiTuoiSogni918 : @Baol74 @borghi_claudio - ViterboPpe : RT @Antonio_Tajani: #Ravanusa Esplosione nella notte causata da una fuga di gas. Il bilancio due morti, sette dispersi e tre palazzine dist… -

Ultime Notizie dalla rete : protezione del

Nelle ultime 24 ore 21mila i nuovi positivi con 96 decessi. L'Istututo Superiore della Sanità certifica che l'efficaciavaccino nel prevenire il Covid scende dal 74 al 39%. Il rischio di morte per chi non si è vaccinato, poi, è 16 volte superiore rispetto a chi ha avuto la terza ...Sul posto operano 250 uomini tra vigilifuoco,civile e forze dell'ordine. "C'è stato un grosso accumulo di gas - spiega un responsabile dellaCivile - anche se l'Italgas ...Adesso (ore 8), i cani non ci danno più segnali' Giuseppe Merendino: 'Le ricerche proseguono a mano al momento, dopo che verranno recuperati i dispersi si procederà con mezzi meccanici per liberare i ...Due donne nella notte sono state estratte vive dalla macerie della loro abitazione crollata. A innescare l'esplosione potrebbe essere stata anche l'attivazione dell'ascensore', ha detto il comandante ...