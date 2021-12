La proroga dello stato di emergenza fa discutere la maggioranza (Di lunedì 13 dicembre 2021) ... lo stato di emergenza non si può prorogare ", ha detto il leader di Fratelli d'Italia dal palco di Atreju, che poi attacca: " Leggo che Mario Draghi starebbe meditando di mantenere le norme anti ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) ... lodinon si puòre ", ha detto il leader di Fratelli d'Italia dal palco di Atreju, che poi attacca: " Leggo che Mario Draghi starebbe meditando di mantenere le norme anti ...

Advertising

MaurizioFuochi : RT @TwittGiorgio: La proroga dello stato di emergenza fa discutere la maggioranza - Arianna42843157 : RT @TwittGiorgio: La proroga dello stato di emergenza fa discutere la maggioranza - afrodite1969 : RT @paoloigna1: Per Fedriga la proroga dello stato d’emergenza non è necessaria - paoloigna1 : Per Fedriga la proroga dello stato d’emergenza non è necessaria - TwittGiorgio : La proroga dello stato di emergenza fa discutere la maggioranza -