La presidente dell'assemblea capitolina positiva al Covid: 'Grazie al vaccino ho sintomi lievi, vaccinatevi' (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Covid non l'ha risparmiata nonostante avesse il vaccino e avesse sempre monitorato la sua situazione con le varie accortezze del caso, come i tamponi. Molto probabilmente la sua fortuna è stata ... Leggi su globalist (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilnon l'ha risparmiata nonostante avesse ile avesse sempre monitorato la sua situazione con le varie accortezze del caso, come i tamponi. Molto probabilmente la sua fortuna è stata ...

Advertising

GiuseppeConteIT : «In questa fase l’unico “booster” della crescita è il Superbonus 110%». Lo ha affermato senza mezzi termini Daniele… - Giorgiolaporta : Quando il #Pd è il primo partito, mette due ex ministri dell’Ulivo al #Quirinale; quando arriva terzo e conta 38 se… - Agenzia_Ansa : Alla vigilia dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio girava un piano per la ripresa del potere da parte di Trump… - lord_john56 : RT @BonomiAllegra: Se davvero il Presidente dell'AIFA si è presentato in Senato con i numeri sbagliati sui decessi correlati al vaccino, l'… - mpu78 : RT @loren_ch: E questo è il Presidente della Confoederatio, quella che non permettere di 'fare come negli altri paesi', perché noi diamo mo… -