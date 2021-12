La popolazione mondiale diminuirà per la prima volta dopo secoli: perché? (Di domenica 12 dicembre 2021) Un recente studio pubblicato sul ‘Lancet journal‘ ha rivelato che per la prima volta dopo secoli, la popolazione mondiale inizierà a diminuire nelle prossime decadi.Al momento la popolazione mondiale ammonta a 7.8 miliardi. Esperti stimano che il picco sarà raggiunto intorno al 2064 con 9.7 miliardi di persone, per poi scendere gradualmente a 8.79 miliardi entro il 2100.LEGGI ANCHE => Come appare il sole da vicino? Le incredibili foto di un fotografo statunitense Più di 23 stati -inclusi Giappone, Thailandia, Italia, Spagna, Portogallo e Sud-Corea- hanno visto una diminuzione della popolazione del 50%, risultato dell’aumento degli anziani e del basso tasso di nascite. Anche la Cina, il paese più densamente popolato del mondo, subirà ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 12 dicembre 2021) Un recente studio pubblicato sul ‘Lancet journal‘ ha rivelato che per la, lainizierà a diminuire nelle prossime decadi.Al momento laammonta a 7.8 miliardi. Esperti stimano che il picco sarà raggiunto intorno al 2064 con 9.7 miliardi di persone, per poi scendere gradualmente a 8.79 miliardi entro il 2100.LEGGI ANCHE => Come appare il sole da vicino? Le incredibili foto di un fotografo statunitense Più di 23 stati -inclusi Giappone, Thailandia, Italia, Spagna, Portogallo e Sud-Corea- hanno visto una diminuzione delladel 50%, risultato dell’aumento degli anziani e del basso tasso di nascite. Anche la Cina, il paese più densamente popolato del mondo, subirà ...

