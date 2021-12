La Nuova Caledonia vota 'No' all'indipendenza dalla Francia (Di domenica 12 dicembre 2021) Secondo i primi dati, soltanto il 50-55% degli aventi diritto è andato a votare, una cifra nettamente inferiore agli analoghi scrutini del 2018 e 2020, che pure videro entrambi la vittoria del "no" Leggi su rainews (Di domenica 12 dicembre 2021) Secondo i primi dati, soltanto il 50-55% degli aventi diritto è andato are, una cifra nettamente inferiore agli analoghi scrutini del 2018 e 2020, che pure videro entrambi la vittoria del "no"

