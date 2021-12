La Nuova Caledonia rimane francese: fallito il terzo referendum per l’indipendenza (Di domenica 12 dicembre 2021) Anche il terzo referendum per l’indipendenza della Nuova Caledonia ha dato esito negativo. Il territorio francese d’oltremare ubicato in Oceania rimane francese. Da oltre 3 decenni è in atto un conflitto politico legato alla possibilità di rendersi indipendente dalla Francia. Ma il risultato non lascia dubbi: il No all’indipendenza ha ottenuto più del 96% dei voti. Tuttavia l’affluenza, che si è fermata al 44%, e i dati provenienti da alcuni distretti pro indipendenza, fanno pensare che i gruppi più indipendentisti abbiano boicottato il voto, come accaduto altre volte in passato. La Nuova Caledonia fa parte della Francia dal 1853. Il referendum è stato il terzo sui ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 12 dicembre 2021) Anche ilperdellaha dato esito negativo. Il territoriod’oltremare ubicato in Oceania. Da oltre 3 decenni è in atto un conflitto politico legato alla possibilità di rendersi indipendente dalla Francia. Ma il risultato non lascia dubbi: il No alha ottenuto più del 96% dei voti. Tuttavia l’affluenza, che si è fermata al 44%, e i dati provenienti da alcuni distretti pro indipendenza, fanno pensare che i gruppi più indipendentisti abbiano boicottato il voto, come accaduto altre volte in passato. Lafa parte della Francia dal 1853. Ilè stato ilsui ...

Advertising

SkyTG24 : La Nuova Caledonia vota No all'indipendenza dalla Francia - ilpost : La Nuova Caledonia rimarrà parte della Francia - RaiNews : Bassa affluenza per il terzo referendum che, dopo quelli del 2018 e del 2020, conferma il 'no' - ERivetta : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione La #NuovaCaledonia vota No all'indipendenza dalla #Francia - Paolo18030138 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione La #NuovaCaledonia vota No all'indipendenza dalla #Francia -