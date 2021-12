La Lazio cade di nuovo | contro il Sassuolo finisce 2-1

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ladie questa volta lo fa al Mapeiil. I biancocelesti sono stati ospiti dei neroverdi allo Stadium, oggi domenica 12 dicembre, per disputare la 17esima giornata di Serie A. La partita si è conclusa 2-1 e i padroni di casa hanno vinto in rimonta. L’Atalanta dimentica il Villarreal: a Verona è 1-2 Ladi: com’è andatail? Quella di oggi è l’ennesima domenica in cui lanon riesce proprio a gioire per il risultato… e come darle torto. I capitolini guidati da Sarri sono stati ospiti delal Mapei Stadium,i quali hanno perso per 2-1. La partita, dai ritmi bassi nonostante le ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio cade

Qnandoora non ci fà più caso nessuno, e il passaggio in Champions poco conta, se non sotto il ...Qui ancora oggi ci si chiede 'Ma Sarri è un allenatore per tutte le squadre o soltanto per ...Nel lunch match il Torino supera il Bologna per 2 a 1 e con lo stesso risultato l'Atalanta sbanca il Bentegodi di Verona in rimonta. Clamorosa sconfitta del Napoli che perde con l'Empoli e fallisce l' ...La squadra di Dionisi sì è imposta 2-1 in rimonta: dopo la rete di Zaccagni il Sassuolo ha pareggiato i conti con Berardi ed ha trovato la rete della vittoria con Raspadori. Berardi e Raspadori ribalt ...